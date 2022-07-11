جوائز الكاف 2022.. أشرف حكيمي في القائمة النهائية

هبة بريس

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) ، اليوم الاثنين ، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2022 والتي عرفت تواجد أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشمل القائمة النهائية لأفضل لاعب أيضا حامل اللقب في العام الماضي، السينغالي ساديو ماني المحترف حديثا ببايرن ميونخ الألماني ، ورياض محرز لاعب منتخب الجزائر والذي يلعب لنادي مانشستر سيتي ، وكذا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

كما تشمل الكاميرونيان كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون) وفنسنت أبو بكر (النصر السعودي) ، والإيفواري سيباستيان هالر (أياكس) والغيني نابي كيتا (ليفربول) والسينيغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي) وكاليدو كوليبالي (نابولي).

وخرج البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي من القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا ، بعد أن كان في القائمة الأولية.

وضمت القائمة النهائية لهذه المسابقة مدرب الوداد البيضاوي وليد الركراكي ، وأليو سيسي مدرب منتخب السينغال ، والمدرب السابق للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش ، والمدرب السابق للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني من جنوب إفريقيا ، والبلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب غامبيا.

وفي جائزة أفضل منتخب ، يتنافس أسود الأطلس على الجائزة إلى جانب منتخبات مصر والسينغال وبوركينا فاصو والكاميرون.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة ، عشرة لاعبين من بينهم ثلاثي الوداد البيضاوي أشرف داري وزهير المترجي، ويحيى جبران.

كما ي نافس ناديا الوداد ونهضة بركان ، على جائزة أفضل نادي إفريقي ، إلى جانب أندية الأهلي المصري وبيترو أتليتيكو الأنغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 يوليوز على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات « المغرب 2022 » والتي تنظم حاليا وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الإفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من شتنبر 2021 إلى يونيو 2022.

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