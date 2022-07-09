إيلون ماسك

بسبب تخليه عن إتمام الصفقة.. تويتر” تعتزم مقاضاة إيلون ماسك

2022-07-09 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شبكة “تويتر” إنها ستقاضي الملياردير إيلون ماسك لفرض صفقة شراء الشركة بعد أن أعلن الأخير مساء الجمعة أنه أبلغ هيئة البورصات الأمريكية بتخليه عن اتمام الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” بريت تايلور في تغريدة له إن “مجلس إدارة الشركة ملتزم باتمام الصفقة بحسب السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك”.

وتابع أن الشركة ستقوم “بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الاتفاقية.. نحن واثقون من أننا سننتصر “.

وألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات “مضللة” حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة البورصات.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في ابريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر. وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن “السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة”.

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