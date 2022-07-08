برنامج فرصة.. لجان الانتقاء تختار 2000 مشروعا جديدا

2022-07-08 / 14:02
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هبة بريس

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه تم اختيار 2000 مشروع جديد ضمن المشاريع المدمجة في مرحلة المواكبة الخاصة بهذا البرنامج، وذلك عقب انعقاد لجان الانتقاء الجهوية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه « في إطار تسريع وتيرة برنامج فرصة، الذي شهد تعميم لجان الانتقاء الجهوية على الصعيد الوطني، تم اختيار 2000 مشروع جديد ضمن قائمة المشاريع التي تم إدماجها في مرحلة المواكبة الخاصة بهذا البرنامج ».

وخلال الأيام المقبلة، يضيف المصدر ذاته، سيشرع حاملو المشاريع الجدد، الذين تم انتقاؤهم من طرف لجان الانتقاء الجهوية والبالغ عددهم 2000 شخص، في مرحلة التكوين الإلكتروني، تحت إشراف الحاضنات المكلفة بمشاريعهم.

وذكر البلاغ بأن التكوين والتدريب الذي سيتم على منصة أكاديمية فرصة يروم تطوير مهارات حاملي المشاريع في مجال المقاولة وريادة الأعمال، من خلال تمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الدروس والأنشطة البيداغوجية، قام بإعدادها مجموعة من الخبراء في مجال دعم ومواكبة المقاولة وريادة الأعمال.

وتنطلق مرحلة المواكبة، تبرز الوزارة، بالتكوين الإلكتروني، لتصل إلى انعقاد اللجان المكلفة بالتمويل، التي ستقرر حجم المبالغ التي ستخول لكل مشروع، مسجلة أنه سيتم الإعلان عن المشاريع المستفيدة من التمويل في بداية شهر غشت المقبل.

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