صورة تعبيرية

تازة.. الحبس النافذ لأستاذ بمؤسسة تعليمية خصوصية تحرش بتلميذة

2022-07-05 / 22:09
5
ع محياوي _ هبة بريس

قضت المحكمة الإبتدائية بتازة ، يوم أمس الإثنين 5 يوليوز الجاري، بخمسة أشهر حبسا نافذا و20.000 درهم تعويض في حق أستاذ متقاعد، كان متابع في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة من أجل تهم بـ “العنف النفسي ضد فتاة قاصر، والتحرش الجنسي من طرف من له سلطة عليها، والابتزاز”.

تفاصيل الواقعة تعود، إلى أواخر شهر ماي الماضي من السنة الجارية عندما أحالت الشرطة القضائية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، أستاذ متقاعد تورط في قضية التحرش والابتزاز الجنسي بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي .

وكانت فرقة الشرطة الإلكترونية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 20 ماي الأخير، وذلك للتحقق في المنسوب إليه .

فيما مصلحة الشرطة القضائية قد توصلت بشكاية من تلميذة تتهم فيها الأستاذ المتهم، البالغ من العمر 63 سنة، بتعريضها للتحرش الجنسي ومحاولة استدراجها بغرض ممارسة الفساد عن طريق الابتزاز.

و أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني إعترف المتهم الذي يعمل بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة تازة ، أنه توصل بمجموعة من الصور تخص التلميذة موضوع الشكاية أرسلها له أحد الأشخاص بواسطة منصة التراسل الفوري “واتساب”، وعوض إبلاغ الشرطة بالواقعة عن موضوع الصور الحميمية للفتاة، شرع في ابتزاز التلميذة والتحرش بها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل مسبق

احداث مليلية ..الاقتحام اكتسى طابع العنف وخطط له بشكل…

2022-07-05 / 21:13
Photo of بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

بهذه التهم ..المغرب يشرع بمحاكمة مقتحمي مليلية المحتلة

2022-07-05 / 19:14
Photo of مخالفات مرورية تضخ 758 مليونا في صندوق الدولة

مخالفات مرورية تضخ 758 مليونا في صندوق الدولة

2022-07-05 / 18:42
Photo of كورونا تعود لحصد الأرواح.. تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا تعود لحصد الأرواح.. تسجيل 11 وفاة خلال 24…

2022-07-05 / 17:48
Photo of كورونا.. وزارة الصحة تدعو إلى تلقي الجرعة المعززة “بشكل عاجل”

كورونا.. وزارة الصحة تدعو إلى تلقي الجرعة المعززة “بشكل…

2022-07-05 / 15:26
Photo of تسمين الأضاحي بفضلات الدجاج…. وزير الفلاحة يتوعد الغشاشين

تسمين الأضاحي بفضلات الدجاج…. وزير الفلاحة يتوعد الغشاشين

2022-07-05 / 15:08
Photo of بعد طول انتظار.. مجلس البيضاء يصادق على بناء طريق “HH26” بالمدينة

بعد طول انتظار.. مجلس البيضاء يصادق على بناء طريق…

2022-07-05 / 14:55
Photo of مراكش.. إيقاف شخص متورط في ترويج 16.565 لترا من “الماحيا”

مراكش.. إيقاف شخص متورط في ترويج 16.565 لترا من…

2022-07-05 / 14:20
Photo of بعد استئناف التزود بالغاز الطبيعي.. إعادة تشغيل محطتي تهدارت وبني مطهر

بعد استئناف التزود بالغاز الطبيعي.. إعادة تشغيل محطتي تهدارت…

2022-07-05 / 14:10
Photo of أعضاء جماعة مكناس أغلبية ومعارضة يسحبون الثقة من الرئيس

أعضاء جماعة مكناس أغلبية ومعارضة يسحبون الثقة من الرئيس

2022-07-05 / 12:33

‫5 تعليقات

  1. لازم يتفضح كل متحرش ويسكتوش الضحايا غير لان المجرم عنظو منصب او سلطة

  5. البنت زانية والدليل الصور الحميمية التي ارسلها احد اصدقاء،الاستاذ يعني لازم يحاكمها،هي،والأستاذ وصديقه الذي،ارسل الصور عبر الوات ساب للاستاذ،الزاني،هو ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق