أخنوش: هدفنا إرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي بالمغرب والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة في المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم وكذا من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الانصاف الجودة والارتقاء 2015/2030 ، ومضامين القانون الاطار رقم 54/17 الرامية إلى جعل المتعلم متشبتا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتشبعا بقيالمواطنة ومتحليا بروح المبادرة للاسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمشاركة الفعالة في الأوراش التنموية للبلاد بما يحقق تقدم المجتمع والاسهام في تطورته.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على أن الحكومة حريصة على إنجاح هذا الاصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين.

وشدد أخنوش، على أن حكومته مدركة أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبرة من الإخفاقات .

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