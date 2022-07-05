أخنوش: البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم.
وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أن هذا التصور يتمثل في ستة مداخل أساسية، وهي “تعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة؛ وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة؛ وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية؛ ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛ وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي؛ ثم التكوين المهني والمستمر”.
وشدد أخنوعلى أن هذه المداخل الأساسية هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني.