أخنوش: البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان ‏تكافؤ فرص التعليم

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان ‏تكافؤ فرص التعليم.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أن هذا التصور يتمثل في ستة مداخل أساسية، وهي “تعميم التعليم ‏الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة؛ وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة ‏الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة؛ وتعميم ‏المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية؛ ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛ ‏وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي؛ ثم ‏التكوين المهني والمستمر”. ‏

وشدد أخنوعلى أن هذه المداخل الأساسية هي التي ستمكننا من ‏تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في ‏إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب ‏المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات ‏اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ‏ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني.

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