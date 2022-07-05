رسميا.. كريستوف غاليتييه مدربًا لنادي باريس سان جيرمان

2022-07-05 / 14:29
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن تعيين كريستوف غاليتييه مدربًا رئيسيًا لنادي كرة القدم الفرنسي.

وقاد غالتييه فريق “نيس” الفرنسي، وحصل الفريق في الموسم الماضي على المركز الخامس في الدوري الفرنسي، كما سبق ودرب ناديي ليل وسانتتيان المحليين.

وحل غالتييه محل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث أعلن النادي الباريسي رحيله عن النادي.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء في 5 يوليوز: ” باريس سان جيرمان يؤكد أن ماوريسيو بوكيتينو أنهى دوره في النادي”.

وتابع “يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل”.

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