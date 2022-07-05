مراكش.. إيقاف شخص متورط في ترويج 16.565 لترا من “الماحيا”

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الاثنين 04 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتقطير وترويج 16.565 لترا من مسكر ماء الحياة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة مكتراة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش وبحوزته 80 لترا من مسكر ماء الحياة معدة للترويج، قبل أن تقود عملية أمنية إلى تفكيك ورشة سرية بضيعة بمنطقة “الشويطر” ضواحي مراكش، يستغلها الموقوف لتقطير هذه المادة المسكرة، حيث مكنت عمليات التفتيش من حجز 9855 لترا من مسكر ماء الحياة ومجموعة من البراميل والمعدات المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

ومواصلة للأبحاث بخصوص هذه القضية، شملت عمليات التفتيش ضيعة أخرى ومنزلا بمنطقة “أولاد حسون” القروية، حيث تم حجز 6630 لترا إضافية من مسكر ماء الحياة، ليصل مجموع المواد المسكرة المحجوزة إلى 16.565 لترا تم تقطيرها وتخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط النظافة والسلامة الصحية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فضلا عن تحديد كافة المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0