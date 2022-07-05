غوفرين: نراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب

هبة بريس - متابعة

قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين، إن مشاركة إسرائيل في مناورات “الأسد الإفريقي 2022” بصفة مراقب، خطوة جديدة وإضافية من شأنها توطيد العلاقات الأمنية.

واعتبر غوفرين أن “العلاقات الأمنية انضافت إلى قائمة كبيرة من المبادرات الثنائية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة وغيره”، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه المناورات التي جرت بقيادة القيادة الإفريقية للجيش الأمريكي (أفريكوم) والقوات المسلحة الملكية المغربية، “من شأنها توطيد العلاقات الأمنية بين وزارتي الدفاع وجيشي كل من المغرب وإسرائيل”.

وأضاف: “إسرائيل تراهن على مناورات “الأسد الإفريقي” لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب”.

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