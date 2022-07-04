بوريطة يعلن إحداث منتدى للاستثمار بين المغرب وسنغافورة

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، بالرباط، أن المغرب وسنغافورة يفكران في إقامة منتدى للاستثمار قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح السيد بوريطة، خلال لقاء صحافي مشترك مع وزير خارجية سنغافورة، السيد فيفيان بالاكريشنان، عقب مباحثاتهما، أنه بإحداث هذا المنتدى، سيكون لدى جميع الشركاء الاقتصاديين الانطباع نفسه بشأن الامكانيات الهائلة التي يتيحها التعاون بين البلدين.

وشدد على أن سنغافورة لديها حضور مهم في افريقيا في مجال الاستثمار، مسجلا أن المغرب يعد كذلك من المستثمرين المهمين في القارة، وبالتالي، يضيف الوزير، من الضروري أن يكون هناك تعاون بين البلدين للعمل معا من أجل تنمية القارة واستغلال فرص التعاون الاقتصادي، وخاصة مع بلدان غرب ووسط افريقيا.

وتابع السيد بوريطة بالقول، إن المغرب وسنغافورة يتوفران على التوجه نفسه في مجال الانفتاح الاقتصادي ودفع الشركاء الاقتصاديين إلى تعزيز روح المبادرة والاستثمار، مؤكدا على أن هناك رغبة في الاستغلال الأمثل لإمكانيات التعاون المتاحة بين البلدين في مجالات من قبيل الفلاحة والسياحة والاستثمار.

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