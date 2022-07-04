فوضى بالبرلمان بسبب “غلاء المحروقات”.. وأوزين: “سيدنا ديال لمغاربة كاملين”

هبة بريس - لبنى ابروك

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، فوضى كبيرة بسبب سؤال حول “ارتفاع أسعار المحروقات”.

البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عَقَّب على رد وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، مدافعا عن وجهة نظرها وعن مجهودات الحكومة في هذا الصدد.

واعتبر البرلماني التجمعي، أن الحكومة الحالية جاءت ببرنامج لقي مصادقة و قبولا من الملك ومن المغاربة.

وأضاف قائلا “ارتفاع الأسعار ماشي دور الحكومة هي ما كتزيد ما كتنقص، لكن دورها هو الوقوف على تطبيق برنامجها الحكومي وعدم تضرر المواطنين من الغلاء.”

جواب البرلماني التجمعي لم عددا من النواب، ومنهم النائب البرلماني محمد اوزين الذي رد عليه بالقول “سيدنا ديال لمغاربة كاملين اغلبية ومعارضة.. فلايعقل أن النواب يجيبو برنامج اللي كتصادق عليه البرلمان ويقولو بلي سيدنا اللي صادق عليه”

بدوره تدخل برلماني عن حزب الحركة الشعبية، مطالبا البرلماني التجمعي بسحب كلمته وعدم تحميل الملك مسؤولية البرنامج الحكومي وارتفاع الأسعار.

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