صورة تعبيرية

مهني :”ارتفاع ثمن الدجاج راجع لارتفاع ثمن العلف وشناقة الفلوس”

2022-07-04 / 11:57
0
هبة بريس - الرباط

قال سعيد جناح، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، والأمين العام السابق للجمعية الوطنية لمربي الدواجن، أن تكلفة الإنتاج إرتفعت بشكل كبير مؤخرا بفعل الزيادات الكبيرة في أثمان الأعلاف.

واسترسل ذات المتحدث في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، بأن ثمن العلف لا يعد سببا وحيداً بل أيضاً عملية نصب واحتيال يتعرض لها المربين من طرف من وصفهم ب”شناقة” كتاكيت الدجاج (الفلوس) الذين يتواطؤون مع الحاضنين، لرفع أثمان الكتاكيت بشكل صاروخي بذريعة النقص الحاصل فيهم.

واسترسل في ذات التصريح، أنه تم رفع ثمن صغار الدجاج (الفلوس) إلى 6,80 درهم واذا أضيف إلى ذلك ارتفاع ثمن الأعلاف، فإن تكلفة الدجاج وصل إلى 16 درهم للكيلوغرام الواحد حاليا.

وكشف المتحدث على أنه ورغم أن إنتاج الكتاكيت يتم بوفرة، فإن إنتاج اللحوم البيضاء يعرف اضطرابا وغير منتظم مايكلف المربين خسارة تصل إلى خمس دراهم للكيلوغرام الواحد، حيث يباع ب 11 درهما في الضيعات، معتبرا أن هذه الخسارة تعد الأكبر على الإطلاق.

ولفت الرئيس السابق للجمعية الوطنية لمربي الدواجن، أن هذه الخسارة الكبيرة جاءت نتيجة التلاعبات، الأمر الذي أدى الرفع من الأثمان إلى هذا الحد غير المسبوق رغم كل الأزمات التي شهدها القطاع والارتفاعات في الأثمان التي سجلها سابقا، مشيرا إلى أن المربيين يعانون من أزمة خانقة جراء هذا السلوكات جعلت بعضهم يتوقف عن العمل ويتعرض لخسارات وإفلاس وتراكم الديون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة خاصة: موجة حر من الأربعاء إلى السبت بهذه المناطق

نشرة خاصة: موجة حر من الأربعاء إلى السبت بهذه…

2022-07-04 / 14:20
Photo of لقجع يؤكد الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2023

لقجع يؤكد الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام…

2022-07-04 / 13:13
Photo of أمن العرائش يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

أمن العرائش يوقف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة…

2022-07-04 / 12:54
Photo of السلطات الأمنية بالبيضاء تكثف تواجدها ب “رحبات الغنم” لتفادي سيناريو الحي الحسني

السلطات الأمنية بالبيضاء تكثف تواجدها ب “رحبات الغنم” لتفادي…

2022-07-04 / 11:20
Photo of برلماني يغضب ساكنة بخريبكة.. والأخيرة تشتكيه للجهات المعنية

برلماني يغضب ساكنة بخريبكة.. والأخيرة تشتكيه للجهات المعنية

2022-07-04 / 10:55
Photo of البيضاء.. الرميلي تدعو إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات رخص التعمير

البيضاء.. الرميلي تدعو إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات رخص…

2022-07-04 / 10:44
Photo of تزامنا مع توصل الموظفين و المستخدمين برواتبهم.. أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع

تزامنا مع توصل الموظفين و المستخدمين برواتبهم.. أسعار الأضاحي…

2022-07-04 / 10:32
Photo of بني ملال.. توقيف 5 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين

بني ملال.. توقيف 5 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين

2022-07-04 / 10:18
Photo of سقط من شرفة منزله.. أمن بني ملال يحقق في ظروف وفاة شرطي

سقط من شرفة منزله.. أمن بني ملال يحقق في…

2022-07-04 / 09:08
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-04 / 09:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق