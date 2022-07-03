لقجع : زياش سيكون حاضرا مع المنتخب الوطني في مونديال قطر

هبة بريس _ رياضة

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حضور الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال لقجع في تصريحات إذاعية :”أتحمل مسؤولية الخلاف بين زياش وحاليلوزيتش، وكان يجب حل الخلاف منذ البداية قبل أن يتطور ويأخذ أكبر من حجمه

وتابع :”حاليلوزيتش ينقصه خلق أجواء من الفرح داخل المنتخب، وكان من الضروري تقديم تنازلات في الفترة السابقة لتحقيق التأهل إلى المونديال”.

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