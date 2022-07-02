بعد اتهام لاعبين بالتلاعب في نتائج المباريات..اتحاد طنجة يخرج عن صمته

هبة بريس - مكتب طنجة

خرج المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم ، عن صمته إزاء الأخبار المتداولة بخصوص وجود “تلاعبات من قبل لاعبي الفريق في نتائج المباريات “، حيث نفى النادي ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنابر اعلامية محلية .

وأعلن النادي في بلاغ له ، توصل “هبة بريس ” بنسخة منه أنه ينفي وبشكل قاطع صحة هذه الأخبار و يؤكد ثقته المطلقة بجميع مكونات النادي – دون استثناء ،مستنكرا هذه الأخبار الزائفة والتي تسيء إلى الفريق وإلى اللاعبين وإلى كرة القدم الوطنية بحسب ماجاء في البلاغ .

وأكد النادي، عن احتفاضه لنفسه ب”الحق في المتابعة القضائية لأصحاب الحسابات و الصفحات المشبوهة التي تروج أخبارا كاذبة حول بعض اللاعبين أو بعض أعضاء المكتب المسير، مناشدا محبي الفريق وجماهير النادي ألا تلتفت لهذه الاخبار الكاذبة و الصفحات المشبوهة التي تـسـتـهـدف خـلـق جـو مـن الـشـك و انعدام الثقة بين اللاعبين والجمهور ، وبين اللاعبين مع بعضهم البعض، وبين اللاعبين و المكتب المسير ، و بالتالي اضعاف الفريق و الدفع به نحو الهاوية”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0