“كورونا” تعيد عقد الاجتماع الحكومي “عن بعد”

2022-06-30 / 15:35
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هبة بريس - الرباط

بعد عقده لأسابيع حضوريا، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، يومه الخميس، عن بعد.

وذكر مصدر لهبة بريس، أن الحكومة عقدت اجتماعها اليوم بتقنية الفيديو بسبب ارتفاع إصابات كورونا، وكذا بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس بين بعض أعضاء الحكومة وآخرهم مصطفى بايتاس.

هذا ويشار الى أن أعضاء الحكومة حرصوا خلال الاجتماعات الحضورية الأخيرة على ارتداء الكمامات، كما أكد بايتاس أن كافة الوزراء تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

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‫24 تعليقات

  2. يجب على اللجنة العلمية أن تقوم بمراقبة الأسعار وليس مراقبة كورونا هههههههه..

  3. المهرجانات والحفلات والاعراس والشواطئ لا تصيبهم كورونا هههههههه والله الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.

  4. الكل يتخبط في صعوبة الحياة ولقمة العيش وعيشة راضية وبكرامة وأنتم لم تنتهوا من كوفيد 19 كورونا هههههههه.

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