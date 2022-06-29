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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-29 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية أو سقوط قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع احتمال بروز رعد ونزول قطرات مطرية محلية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس وبجنوب المملكة، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار بصفة محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و26 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالجنوب الشرقي، فيما ستكون ما بين 14 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فلن يطرأ عليها أي تغيير مهم.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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