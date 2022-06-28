في موضوع الإرث..القباج يُطالب بوعياش ب”التوبة والاستقالة”

هبة بريس _ الرباط

راسل حماد القباج، مدير منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية والفكرية، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مواقفها من الإرث،

وطالب القباج في رسالة نشرها على صفحته بالفيسبوك امينة بوعياش بالاستقالة بسبب ما اسماه “تسفيه ملايين المغاربة” و”زرع بذرة التقاطب بين مؤسسات الدولة الدستورية”.

وقال القباج، في رسالته “من حمّاد القباج، المواطن المغربي، إلى أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أما بعد فإنني أدعوك إلى الاستقالة من رئاسة هذه المؤسسة الدستورية، بسبب مهاجمتك للإسلام الذي اتهمته بتفقير المرأة”.

ويرى القباج أن موقف بوعياش “تسفيها لملايين المغاربة الذين صوتوا على الدستور وغيرهم ممن يقدسون الإسلام ويحبونه، ويؤمنون بأن الدين عند الله الإسلام” مشيرا إلى أن “الدستور ينص على أن: الإسلام دين الدولة المغربية، وأن: يتبوأ منزلة الصدارة في هوية المغاربة

وقال ايضا “بموقفك غير المحترم تضعين نفسك في مواجهة المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين المناط بها دستوريا حماية حمى الملة والدين، وقد انتهكت هذا الحمى بسب الإسلام وبالمطالبة بتغيير أحكام قرآنية قطعية” يتابع القباج مردفا “وموقفك يخلق الفتنة ويزرع بذرة التقاطب بين مؤسسات الدولة الدستورية، حيث جعلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الذي تترأسينه)؛ يتطاول على اختصاصات المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه جلالة الملك الذي هو رئيس الدولة”.

وبحسب تعبيره، أكد الشيخ السلفي أن “كل هذه الخروقات” تلزم بوعياش بالاستقالة “إذا كنت تحترمين فعلا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الدول الديمقراطية: مسؤولون يبادرون إلى الاستقالة لأقل من هذا بكثير”.

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