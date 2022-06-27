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المغرب ينفي أي اتصال مع “جمهورية دونسك المعلنة من جانب واحد”

2022-06-27 / 21:01
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هبة بريس _ الرباط

نفى المغرب المعلومات التي تفيد بأنه قد أجرى اتصالا رسميا أو غير رسمي مع “جمهورية دونسك المعلنة من جانب واحد”، وهو كيان غير معترف به من لا طرف المملكة ولا من طرف الأمم المتحدة.

وأكدت سفارة المغرب بكييف، في بيان توضيحي، أن “المغرب ينفي هذه المعلومة”، وذلك إثر أخبار تداولتها وسائل الإعلام بخصوص وجود اتصالات بين المغرب و”جمهورية دونسك المعلنة من جانب واحد”.

وجددت السفارة التأكيد على أن “هذا الكيان غير معترف به لا من قبل بلدنا ولا من قبل الأمم المتحدة”.

وعليه، يضيف البيان التوضيحي، “فلا يمكن أن يكون هناك أي اتصال رسمي أو غير رسمي للدولة المغربية مع كيان من هذا القبيل

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