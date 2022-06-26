مجموعة السبع تتجه للإعلان عن حظر استيراد الذهب الروسي

هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تغريدة على تويتر، إن مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

من جهته، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لـ”رويترز” الأحد إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي يوم الثلاثاء.

وأضاف “الرئيس (الأميركي) وغيره من قادة مجموعة السبع سيواصلون العمل لمحاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. اليوم تعلن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن قادة مجموعة السبع سيحظرون واردات الذهب الروسي. وسيكون الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء”.

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