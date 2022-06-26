الصورة تعبيرية

عملية دهس في نيويورك ..قتيل و إصابات

2022-06-26 / 09:31
19
هبة بريس _ الرباط

قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام سيارة بمشاة في منطقة بروكلين بنيويورك، وفقا لما ذكرته صحيفة “New York Post”.

.وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في تمام الساعة 19:15 مساء أمس السبت، مشيرة إلى أن سائق سيارة كان يحاول الهروب من الشرطة ما أدى إلى اصطدامه بالمشاة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع رجل يبلغ من 67 عاما. كما يوجد بين المصابين الأربعة طفل يبلغ عمره 8 سنوات، فيما أصيب شخص آخر بجروح خفيفة، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من احتجاز المتسبب بالحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنوب أفريقيا… ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلي إلى 20 قتيلا

جنوب أفريقيا… ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلي إلى 20…

2022-06-26 / 11:46
Photo of الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية

الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ…

2022-06-26 / 11:35
Photo of ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة

2022-06-26 / 11:20
Photo of مجموعة السبع تتجه للإعلان عن حظر استيراد الذهب الروسي

مجموعة السبع تتجه للإعلان عن حظر استيراد الذهب الروسي

2022-06-26 / 09:41
Photo of العثور على 17 جثة في حانة ليلية ببلدة “إيست لندن” بجنوب إفريقيا

العثور على 17 جثة في حانة ليلية ببلدة “إيست…

2022-06-26 / 09:16
Photo of تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة للعيش في العالم

تقرير يصنف الجزائر ودمشق وطرابلس من أسوأ العواصم الصالحة…

2022-06-25 / 23:14
Photo of الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

الصحة العالمية : جدري القردة لايشكل حالة طوارئ صحية

2022-06-25 / 23:01
Photo of ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا متطرفا”

ملهى “لمثليين” .. الشرطة النرويجية تعتبر الهجوم “عملا إرهابيا…

2022-06-25 / 22:26
Photo of قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو

2022-06-25 / 18:24
Photo of المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

2022-06-25 / 10:48

‫19 تعليقات

  1. اصبحنا في زمن القوي ياكل الضعيف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

  2. بداية النهاية لامريكا غالبا وباذن الله قوة تتمسك بقوتها مائة عام فسبحان الله جميع الامبراطوريات منذ نشأتها في التاريخ قبل المئة عام تنهار..

  3. انسانيتهم وعدالتهم وحريتهم الإنسانية .والله نقول نحن أسيادهم في كل شيء الاسلام دين رنا ومصدر طاقتنا للدول العربية جمعاء والاسلامية. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يارب..

  4. الحمد لله على كل ما يحدث عنهم واسأل الله ان لا يرفع عنهم البلاءةاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فيهم .الان أتى دورهم..

  6. وصفهم الله تعالى في الذكر الحكيم بقوله سبحانه وتعالى.«آوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ» سورة التوبة. فسقوط القوة العالمية بات وشيكا بضلمهم وجبروتهم..

  7. الله اكبر اللهم زدهم ودمرهم يا ارحم الراحمين انه ذنب العرب والمسلمين تقتيلهم وتشريدهم واكل ثرواتهم..

  8. أمريكا تعتبر نفسها راعية حقوق الإنسان وهي اساس الظلم والجبروت في الارض ..

  9. اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين ودمرهم كما دمروا بلدان العرب والمسلمين وقتلوا وشردو واسرو وجردوا وسجنوا اللهم عليك بهم ..

  10. اللهم دمر الكفار واعداء الدين الاسلامي اللهم اضرب الضالمين بالضالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم دمر امريكا دمارا كاملا ..

  11. يمهل ولا يهمل سبحان الله سبحان مغير الاحوال هذه الدولة التي كانت تهتف بحقوق الانسان لم يعد لديهم ادنى حق الان..

  12. حقوق الإنسان تعطى للإنسان الذي يحسن التصرف بها لكسب حقوقه اما عندما يبدا النهب والتدمير والاعتداء وسط صفوف القوات العمومية فهو يبقى تخريب وليس مطالب ..

  13. كيفما كانت الاحوال يجب ان يكون هناك احترام للشرطة وتأدية واجبهم المهني..

  14. يجب الضرب من حديد لكل من سولت له نفسه المساس او الاعتداء على الشرطة لانها. دائما تكون في خدمة الشعب والمواطن..

  15. نتمنى من الشرطة الأمريكية القبض على المجرمين والحكم عليهم باقصى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم..

  16. كل التوفيق والنجاح والسداد للشرطة اينما كانت التي تخدم الصالح العام..

  17. دور الشرطة مهم في كل بقاع الأرض فهي العادلة في الحقوق والكرامة والقبض على المجرمين بتطبيق القانون بشفافية ونزاهة..

  19. يجب على كل مواطن احترام نفسه والاخرين وعدم القيام بشيء يحضره القانون ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق