عملية دهس في نيويورك ..قتيل و إصابات

هبة بريس _ الرباط

قتل شخص واحد وأصيب 4 آخرون جراء اصطدام سيارة بمشاة في منطقة بروكلين بنيويورك، وفقا لما ذكرته صحيفة “New York Post”.

.وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في تمام الساعة 19:15 مساء أمس السبت، مشيرة إلى أن سائق سيارة كان يحاول الهروب من الشرطة ما أدى إلى اصطدامه بالمشاة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع رجل يبلغ من 67 عاما. كما يوجد بين المصابين الأربعة طفل يبلغ عمره 8 سنوات، فيما أصيب شخص آخر بجروح خفيفة، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتمكنت الشرطة من احتجاز المتسبب بالحادث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0