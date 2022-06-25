اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام آسفي..وشبح النزول للقسم الثاني يجثم على صدور الطنجاويين

2022-06-25 / 20:47
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هبة بريس - القسم الرياضي

حقق أولمبيك آسفي فوزا ثمينا أمام ضيفه إتحاد طنجة بثلاثة أهداف لواحد، اليوم السبت، لحساب الجولة 28 من البطولة الاحترافية.

وسجل أهداف أولمبيك آسفي كل من عبد الغفور مهري في الدقيقة 32 وواتارا دجبريل في الدقيقة 51 وعلي عشا في الدقيقة 94، بينما سجل يوسف بنعلي الهدف الوحيد لفارس البوغاز في الدقيقة 6.

هذا الفوز يضع أولمبيك آسفي في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بينما يحتل إتحاد طنجة المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وأضحى شبح النزول للقسم الوطني الثاني يجثم على صدور الجماهير الطنجاوية على بعد ثلاث جولات من نهاية الدوري المغربي للقسم الممتاز.

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