برنامج “أوراش”.. أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا على أجورهم

2022-06-25 / 11:14
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هبة بريس

أعلن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري ،اليوم الجمعة، أن أزيد من 30 ألف مستفيد حصلوا فعلا على أجورهم في إطار برنامج “أوراش” .

وأوضح سكوري ، خلال ترؤسه لقاء وطنيا خصص للوقوف على سير تنفيذ مختلف مكونات برنامج » أوراش » ، أن نسبة مشاركة النساء كانت في حدود 40 في المائة ، فضلا عن تعميم البرنامج على كامل التراب الوطني .

وتابع أن عدد الجمعيات التي استفادت من التكوين في إطار مسلسل أوراش بلغ حوالي 1800 جمعية .

وأعرب الوزير بالمناسبة عن سعادته بسير البرنامج الذي يمثل حقا نموذجا للنجاح .

كما أبرز سكوري ،خلال اللقاء الذي حضرته مختلف مكونات الوزارة ممن يشرفون مباشرة على تتتبع وتنفيذ برنامج اوراش على المستوى الجهوي والاقليمي، أهمية البرنامج وحرص الحكومة على انجاحه بالنظر للسياق العام لتنفيذه.

وسجل أن حكامة تدبير البرنامج وتتبعه بشكل أمثل هي المدخل الأساسي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

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