بيدرو سانشيز يشيد بالتدخل المغربي لمنع اقتحام مليلية

هبة بريس _ الرباط

أشاد بيدرو سانشيز بالمجهودات المغربية لمواجهة اقتحام المهاجرين الأفارقة لجيب مليلية وأكد أن استمرار عمليات القفز فوق السياج الحدودي أصبح يقتضي المزيد من التعاون بين البلدين من أجل ملف الهجرة.

وعبر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مساء اليوم الجمعة ببروكسيل، عن امتنانه للقوات العمومية المغربية بالناظور وكذا الاسبانية بعد تدخلهما للتصدي لمحاولة اقتحام مجموعة من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، صباح اليوم الجمعة، للسياج الحديدي بين مدينتي الناظور و مليلية المغربية المحتلة

وأضاف ذات المصدر، أن سانشيز أشار إلى أن المغرب بدوره يعاني من ظاهرة الهجرة السرية بسبب التدفقات التي تأتي من المناطق المضطربة في الساحل، ودعا إلى الاعتراف بالمجهودات التي يقوم بها لمنع تدفقات المهاجرين السريين

وجاء تصريح سانشيز بعد ساعات من هجوم عنيف نفذه المئات من المهاجرين السريين لاقتحام مليلية بشكل جماعي، وقد تمكن أزيد من 100 منهم من دخول المدينة، في حين تصدت القوات المغربية لأعداد كبيرة أخرى من الوصول إلى السياج الحدودي.

قال المغرب اليوم الجمعة إن خمسة من المهاجرين الأفارقة لقوا حتفهم لدى محاولتهم العبور لجيب مليلية وأصيب 76 آخرون من بينهم 13 إصاباتهم خطيرة

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن بعض من قتلوا سقطوا عن السياج وأضافت أن 140 فردا من قوات الأمن المغربية أصيبوا، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة، لدى محاولتهم منع المهاجرين من العبور

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