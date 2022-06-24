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عيد الأضحى.. “أونسا” يعلن تشديد مراقبة الأعلاف ومخلفات الدواجن

2022-06-24 / 15:11
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هبة بريس - الرباط

أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه يواصل، مع اقتراب عيد الأضحى، تكثيف المراقبة على الأعلاف والأدوية البيطرية ومياه شرب الأضاحي ومخلفات الدواجن بالضيعات.

وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم الجمعة، أن مصالحه قامت في هذا الإطار بأزيد من 1900 زيارة ميدانية، حيث تم أخذ 847 عينة من اللحوم و372 عينة من الأعلاف الحيوانية و40 عينة من مياه شرب الأضاحي وإخضاعها للتحاليل.

كما تم، بحسب المصدر ذاته، ابتداء من فاتح يونيو وإلى غاية 15 يوليوز 2022 منع تنقل مخلفات الدواجن كإجراء احترازي من أجل تفادي استعمالها كأعلاف للماشية.

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