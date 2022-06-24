طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى.

كما يتوقع نزول أمطار خفيفة فوق بعض السواحل الممتدة ما بين سيدي إفني و طرفاية، فضلا عن تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة برعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، وسفوحهما الشرقية وكذا بشرق البلاد.

ويرتقب أيضا تناثر حبات من الغبار محليا فوق شمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب-الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين و 13 و20 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى دون تغير كبير.

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