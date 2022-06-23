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مشاركة إسرائيل في تمرين “الأسد الأفريقي” ..وزارة تحسم الجدل

2022-06-23 / 18:43
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هبة بريس _ الرباط

حسمت وزارة الدفاع التونسية، الجدل حول مشاركة القوات المسلحة التونسية مع إسرائيل في تمرين “الأسد الأفريقي” باللمغرب

وأكدت وزارة الدفاع التونسي، في بيان لها، أنها “تحتضن مرحلة من التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 2022″ لا تشارك فيها سوى قوات تونسية وأمريكية فقط”

وأوضحت الوزارة، أن “القوات المسلحة التونّسة، وعلى غرار السنوات الماضية، تحتضن تنظيم التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي “الأسد الإفريقي 2022″في جزء منه خلال الفترة من 16 يوليوز إلى الأول من يوليو 2022 بالتعاون مع القيادة الأمريكية لإفريقيا، وبمشاركة عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما”.

وأكدت الوزارة أن “الجانب الأمريكي ينظم مراحل أخرى من هذا التمرين بكل من المغرب والسنغال وغانا بمشاركة قوات عسكرية من دول مختلفة قوامها 7500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس بالإضافة إلى ملاحظين من عديد الدول”.

وتعد مناورات “الأسد الأفريقي” واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

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‫21 تعليقات

  1. عدر أكبر من الزلة، من منا لا ينسى إغتيال أبو جهاد (خليل الوزير) في تونس من طرف الموساد الإسرائيلي

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