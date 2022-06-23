سيدة تحاول سرقة رضيعة من مستشفى شيشاوة.. والأمن يتدخل
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات إقدام سيدة على محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة بالمستشفى المحلي بالمدينة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تمكن عناصر الأمن الخاص بالمستشفى من ضبط سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وهي في حالة تلبس بمحاولة سرقة رضيع حديث الولادة، وهو ما استدعى إشعار الشرطة القضائية التي فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيها التي تعاني من عسر في الحمل والإنجاب، حضرت إلى المستشفى بدعوى أنها مقبلة على الإنجاب، وذلك قبل أن تتورط في محاولة سرقة رضيع من قسم الولادة.
وقد تم فتح بحث قضائي في الموضوع مع السيدة المشتبه فيها، بغرض تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن الدوافع والخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
19 تعليقات
ربما هذه السيدة قامت بفعل ذالك ان آلله لم يرزقها باطفال وهذا ماجعلها تسرق هذآ الرضيع.
يجب على السلطات القضائية بمدينة شيشاوة ان تجري البحث الدقيق حتى تصل الى الحقيقة ومن مدبرها ؛ لأن أصلا في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة هذه الظاهرة وذالك من أجل التجارة في اعضاء البشر حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات ومن كل جانب المستشفى لحماية المرضى والمستخدمين فيه حتى لا تقع مثل هذه الاختطافات ..
ربما الذي كان في بطنها أنثى وهي تريد ان يكون لديها ذكر !!! هذآ احتمال فقط.
هناك ظاهرة التسول بالاطفال الرضع والاطفال الصغار لهذا قامت هذه السيدة بسرقة هذآ الرضيع..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمدلله على تدخل الأمن الوطني في الوقت المناسب لولم يتدخل لكان مصير الرضيع والله أعلم بقتله وأخذ أعضائه .فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي…
ربما كانت تريد تسليمه إلى أسرة لم يرزقها الله باطفال وهذا ماجعلها تسرق هذآ الرضيع ..!!!
أليس لديك ضمير تحرمين أم من فلدة كبدها وتقومين بسرقة رضيعها ؛ لهذا يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف معها وتاخذ العدالة مجراها حتى تكون عبرة لغيرها.حسببي الله ونعم الوكيل ..
لو كانت تعرف بحق الأمومة ما سرقة هذآ الرضيع حديث الولادة من حظن أمه … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل تقبلين انت من يقوم بسرقة رضيعك؟؟؟ تصوري كيف تكون حالتك عند اختطاف رضيعك من حظنك؟؟؟؟؟؟
أنا لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا لهذه السرقة الرضيع على العلم أنها حامل ؛ فلما كانت تريد هذآ الرضيع ؟؟؟؟
إنه تطبيق المسلسلات التركية التي قامت الحكومة بادخالها إلى بيوتنا المغربية هههههههههههه
هاذي هي نتيجة متابعة المسلسلات التلفزيونية التي دخلت بيوت المغاربة مما خلفت تأثر بنفسية المشاهد…
ربما فعلت ذلك من أجل الانتقام من السيدة التى ولدت هذآ الرضيع ؛ تكون بينهما حسابات هذآ في اعتقادي فقط..
ربما السبب هو الزوج بمعنى أنه كان متزوج من هذه الزوجة بدون علم الأولى ..بعد استخبارها بحملها وجاءت الى المستشفى للولادة قامت الزوجة الأولى بسرقة رضيعها كي تنتقم منهما والله أعلم.
أظن أن حملها كان خضعة لزوجها وهذا ما أدى بها إلى ارتكاب سرقة هذآ الرضيع حديث الولادة من حظن أمه …
يجب محاكمتها بدون رحمة ولا شفقة حتى تكون عبرة لمن سولت لها نفسها بفعل هذه الجريمة في حق الأمهات…
سنها يسمح لها بالانجاب كان عليها ألا تفعل مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الأم ورضيعها..
كأننا في مشهد مؤثر جدا ومحزن في مسلسل تركي وهذا ما خلفته المسلسلات التلفزيونية عند المغاربة.هههههه