وجدة .. إطلاق برنامج دعم “المشاركة المواطنة” جهويا بشراكة مع الإتحاد الأوروبي

2022-06-22 / 16:13
0
هبة بريس : وجدة

انطلق رسميا برنامج دعم “المشاركة المواطنة” بجهة الشرق يوم 22 يونيو الجاري بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة، بحضور باتريسيا ليومبارت كيساك سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الحسين فردوس رئيس قسم الحكامة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، علاء الدين بركاوي نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ورشيد زناتي الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة الشرق، و أعضاء المجتمع المدني، و كذلك الشركاء المنفذين، المركز المغربي للابداع و المقاولة الاجتماعية (MCISE) و الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel).
يندرج هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه رسميا على المستوى الوطني يوم 5 أبريل 2022 بالرباط ، في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم جهود البلاد لتعزيز الديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة في المغرب.
ولمدة 3 سنوات، سيتم بلورته على مستوى 60 جماعة في خمس جهات بالمغرب، وهي الدار البيضاء – سطات، الشرق، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، بني ملال خنيفرة.
كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمشاركة المواطنة وذلك من خلال ترسيخ الحكامة المحلية، انطلاقا من ثلاث مكونات :
• الأول مكرس لتعزيز النسيج الجمعوي الذي يشرف عليه المركز المغربي للابداع والمقاولة الاجتماعية(MCISE).
• المكون الثاني متعلق بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية، تشرف عليه “Enabel”، الوكالة البلجيكية للتنمية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية وزارة الداخلية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (مديرية العلاقات مع المجتمع المدني). يهدف هذا المكون إلى تعزيز الديناميكيات المحلية من خلال تعزيز مساحات الحوار وتعميم الممارسات الجيدة من حيث المشاركة المواطنة.
• وأخيرا، المكون الثالث، يتم الاشراف عليه من طرف المساعدة التقنية، ويهدف إلى التنسيق ,الرصد والاستفادة من المكونين الرئيسيين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب للمسؤولية بالأمن

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب للمسؤولية بالأمن

2022-06-22 / 17:10
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية و رياح عاصفية مع حبات برد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية و رياح عاصفية مع حبات…

2022-06-22 / 15:32
Photo of “سراق الزيت” و الذباب يغزوان أحياء البيضاء و السلطات تتحرك لرش المبيدات

“سراق الزيت” و الذباب يغزوان أحياء البيضاء و السلطات…

2022-06-22 / 15:23
Photo of ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول والبدائل الممكنة

ارتفاع الأسعار.. بنعبد الله يدعو الحكومة إلى تقديم الحلول…

2022-06-22 / 14:01
Photo of يرجح أنها لطفل اختفى منذ سنة.. العثور على بقايا عظام بشرية بتنغير

يرجح أنها لطفل اختفى منذ سنة.. العثور على بقايا…

2022-06-22 / 13:31
Photo of التحقيق في ضبط شحنات ضخمة من “غاز الضحك”بطنجة المتوسط

التحقيق في ضبط شحنات ضخمة من “غاز الضحك”بطنجة المتوسط

2022-06-22 / 12:42
Photo of إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

إسرائيل تعتزم استقدام مغاربة للعمل في البناء والتمريض

2022-06-22 / 10:09
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-06-22 / 09:09
Photo of بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء بشتوكة

بسبب غلاء الفواتير ..اعتقال شخصين قاما بتعنيف موظفي الكهرباء…

2022-06-21 / 23:33
Photo of تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس .

تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية…

2022-06-21 / 23:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق