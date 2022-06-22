وجدة .. إطلاق برنامج دعم “المشاركة المواطنة” جهويا بشراكة مع الإتحاد الأوروبي

هبة بريس : وجدة

انطلق رسميا برنامج دعم “المشاركة المواطنة” بجهة الشرق يوم 22 يونيو الجاري بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة، بحضور باتريسيا ليومبارت كيساك سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الحسين فردوس رئيس قسم الحكامة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، علاء الدين بركاوي نائب رئيس مجلس جهة الشرق، ورشيد زناتي الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة الشرق، و أعضاء المجتمع المدني، و كذلك الشركاء المنفذين، المركز المغربي للابداع و المقاولة الاجتماعية (MCISE) و الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel).

يندرج هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه رسميا على المستوى الوطني يوم 5 أبريل 2022 بالرباط ، في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم جهود البلاد لتعزيز الديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة في المغرب.

ولمدة 3 سنوات، سيتم بلورته على مستوى 60 جماعة في خمس جهات بالمغرب، وهي الدار البيضاء – سطات، الشرق، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، بني ملال خنيفرة.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمشاركة المواطنة وذلك من خلال ترسيخ الحكامة المحلية، انطلاقا من ثلاث مكونات :

• الأول مكرس لتعزيز النسيج الجمعوي الذي يشرف عليه المركز المغربي للابداع والمقاولة الاجتماعية(MCISE).

• المكون الثاني متعلق بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية، تشرف عليه “Enabel”، الوكالة البلجيكية للتنمية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية وزارة الداخلية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (مديرية العلاقات مع المجتمع المدني). يهدف هذا المكون إلى تعزيز الديناميكيات المحلية من خلال تعزيز مساحات الحوار وتعميم الممارسات الجيدة من حيث المشاركة المواطنة.

• وأخيرا، المكون الثالث، يتم الاشراف عليه من طرف المساعدة التقنية، ويهدف إلى التنسيق ,الرصد والاستفادة من المكونين الرئيسيين.

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