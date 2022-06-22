رئيس دونيتسك: المغربي والبريطانيين لم يستأنفوا حكم الإعدام بعد

2022-06-22 / 09:27
0
هبة بريس - وكالات

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد.

وأكد بوشيلين أن ميثاق المحاكمة الدولية للأجانب في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المحاكمة قد تعقد في ماريوبول.

وقال بوشيلين: “الاستعدادات جارية، بالنسبة لنا، هذه الجرائم واضحة، ولكن يجب أن تصبح واضحة لعامة الناس، للمجتمع الدولي، بحيث يكون لا أحد لديه أي شكوك، ولهذا كل شيء يجب أن يتم العمل بها بدقة في النظام الأساسي للمحكمة”.

وتابع: “بالطبع، يجب علينا إشراك الصحفيين الأجانب في تغطية المحاكمة، وسيتم منحهم الفرصة علنا لحضور المحكمة، وستكون هناك فرصة للدفاع من قبل مختلف المنظمات العامة والدولية التي ترى أنه من الضروري الانضمام إلى جانب المجرمين الأوكرانيين. نحن نخطط للسماح لهم بكل شيء”.

وردا على سؤال حول مكان انعقاد المحكمة الدولية، أشار بوشيلين إلى أن “النقطة الأكثر ترجيحا هي ماريوبول”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روسيا: منع نشوب صراع نووي أولوية بالنسبة لنا

روسيا: منع نشوب صراع نووي أولوية بالنسبة لنا

2022-06-22 / 10:28
Photo of لأسباب دينية.. فرنسا تحظر ارتداء البوركيني في المسابح

لأسباب دينية.. فرنسا تحظر ارتداء البوركيني في المسابح

2022-06-22 / 10:20
Photo of بريطانيا تبدأ تطعيم المثليين الذكور ضد جدري القردة

بريطانيا تبدأ تطعيم المثليين الذكور ضد جدري القردة

2022-06-21 / 22:37
Photo of استشهاد فلسطيني طعنه مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة

استشهاد فلسطيني طعنه مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة

2022-06-21 / 19:55
Photo of الأمم المتحدة: تضاعف عدد الأطفال خارج التعليم عالميا 3 مرات

الأمم المتحدة: تضاعف عدد الأطفال خارج التعليم عالميا 3…

2022-06-21 / 19:08
Photo of الجزائر.. السجن لنائب استعان بقوات الأمن لتوصيل إجابات الامتحان لابنته

الجزائر.. السجن لنائب استعان بقوات الأمن لتوصيل إجابات الامتحان…

2022-06-21 / 18:16
Photo of بعد “خسارة البرلمان”.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

بعد “خسارة البرلمان”.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء

2022-06-21 / 15:13
Photo of فرنسا ترفض 32 ألف طلب تأشيرة شنغن تقدم بها جزائريين

فرنسا ترفض 32 ألف طلب تأشيرة شنغن تقدم بها…

2022-06-21 / 13:56
Photo of زيلينسكي ل”الاتحاد الإفريقي”: أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا

زيلينسكي ل”الاتحاد الإفريقي”: أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا

2022-06-21 / 11:39
Photo of رفضت الزواج منه ف”ذبحها” أمام الجامعة.. تفاصيل جريمة بشعة هزت مصر

رفضت الزواج منه ف”ذبحها” أمام الجامعة.. تفاصيل جريمة بشعة…

2022-06-21 / 09:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق