رئيس دونيتسك: المغربي والبريطانيين لم يستأنفوا حكم الإعدام بعد

هبة بريس - وكالات

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الأربعاء، إن الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لم يستأنفوا الحكم بعد.

وأكد بوشيلين أن ميثاق المحاكمة الدولية للأجانب في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن المحاكمة قد تعقد في ماريوبول.

وقال بوشيلين: “الاستعدادات جارية، بالنسبة لنا، هذه الجرائم واضحة، ولكن يجب أن تصبح واضحة لعامة الناس، للمجتمع الدولي، بحيث يكون لا أحد لديه أي شكوك، ولهذا كل شيء يجب أن يتم العمل بها بدقة في النظام الأساسي للمحكمة”.

وتابع: “بالطبع، يجب علينا إشراك الصحفيين الأجانب في تغطية المحاكمة، وسيتم منحهم الفرصة علنا لحضور المحكمة، وستكون هناك فرصة للدفاع من قبل مختلف المنظمات العامة والدولية التي ترى أنه من الضروري الانضمام إلى جانب المجرمين الأوكرانيين. نحن نخطط للسماح لهم بكل شيء”.

وردا على سؤال حول مكان انعقاد المحكمة الدولية، أشار بوشيلين إلى أن “النقطة الأكثر ترجيحا هي ماريوبول”.

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