رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

سانشيز لن يحضر جلسة برلمانية لشرح الأزمة مع الجزائر

2022-06-21 / 22:55
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هبة بريس _ الرباط

قالت وكالة أوروبا بريس” ان البرلمان الإسباني صادق على عدم استدعاء رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لجلسة برلمانية من أجل شرح الأزمة مع الجزائر،.

وطالب الحزب الشعبي الإسباني “PP” بحضور سانشيز إلى البرلمان للرد على الأسئلة المتعلقة بالأزمة الجزائرية الاسبانية

واشار المصدر اعلاه ان الحزب العمالي الاشتراكي و “تحالف الكناري” و”Bildu” و”PNV” حسموا التصويت في عدم استدعاء سانشيز للبرلمان .

واندلعت الأزمة بين البلدين، بعد أن عدّلت إسبانيا، مارس الماضيـ بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء داعمة ة مقترح الحكم الذاتي المغربي وهو ما اثار غضب الجارة الشقيقة ، الداعم الرئيسي للإنفصال

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