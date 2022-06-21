فاس.. الحبس النافذ والغرامة للمدير العام لمهرجان روح فاس ومن معه

2022-06-21 / 21:45
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هبة بريس _ فاس

عرض اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، على أنظار محكمة الاستئناف ملف عدد:11\2021 المتابع فيه المتهمون: ازويتن عبد الرفيع – العنباسي محمد – فوزي صقلي محمد – ايشوا محمد – الوزاني عبد القادر – الزاهر عبد الله – الغمري عبد العزيز – اسطاوني محمد – اسموني مينة – الفيلالي زروق خديجة – الفيلالي زروق محمد – فصيح ادريس – الفيلالي ادريس – الغمري جلال – المزين مصطفى
بتهم: اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وقد ارتأت ذات المحكمة في حكمها بمؤاخذة المتهم عبد الرفيع زويتن و محمد فوزي صقلي و عبد القادر الوزاني بسنة حبسا نافدة وغرامة قدرها 20000 درهم لكل واحد منهم أما بالنسبة للمتهمان :مينة سموني و عبد الله الزاهر فحكمت عليهما ب 10 أشهر حبسا نافدة و40000 غرامة لكل واحد منهما فقد برأؤا من المنسوب إليهم عدا المتهمين : اديس فصيح و محمد فيلالي زروق اللذين أصدر في حقهما المسطرة الغيابية.
المتهمون في حالة سراح في ملف يعرف بملف الموسيقى الروحية

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تعليق واحد

  1. القضاء الذي لا سلطة فوقه سوى جلالة الملك هو الضامن للقضاء على كل أشكال الفساد التي تعيق عملية النمو ببلادنا و تضر بمجتمعنا

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