بايتاس: مندوبية السجون تشتغل على نظام تصنيف السجناء

هبة بريس - الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مندوبية السجون تشتغل على نظام جديد لتصنيف السجناء .

وذكر بايتاس، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذا النظام يهدف الى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وحماية السجناء فيما بينهم من الاعتداءات ..

وأضاف بايتاس، أن سيتم تصنيف السجناء، وفق النظام الجديد، حسب السن والجنس والوضعية الجنائية ، بالإضافة إلى تقييم ضرورة الخطورة.

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