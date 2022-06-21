الداكي: “المغرب و السودان تربطهما علاقات تاريخية متينة ستتعزز في مجال العدالة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أجرى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الإثنين، بالرباط، مباحثات مع النائب العام لجمهورية السودان، خليفة أحمد خليفة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، همت سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال القضاء.
و خلال هذا اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بتجويد منظومة العدالة.
وقدم رئيس النيابة العامة، خلال هذا اللقاء، لمحة موجزة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال إصلاح قطاع العدالة منذ إقرار دستور 2011.
كما استعرض الداكي، المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إنه جرى خلال هذا اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين المؤسستين، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة في السودان ورئاسة النيابة العامة في المملكة سنة 2018 ، مبرزا أن بنود المذكرة تروم تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.
و أبرز الداكي أن زيارة النائب العام السوداني، والوفد المرافق، تشكل مناسبة لتفعيل مذكرة التفاهم هاته، معربا عن أمله في استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين “اللذين تربطهما علاقات تاريخية متينة”.
من جانبه، قال النائب العام لجمهورية السودان، في تصريح مماثل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق الطبيعي بين البلدين في مجال القضاء، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال العدالة.
و يقوم النائب العام لجمهورية السودان، مرفوقا بوفد يضم مسؤولين بالنيابة العامة السودانية، بزيارة للمملكة تستمر إلى غاية 25 يونيو الجاري، لتوطيد التعاون بين البلدين في مجال القضاء.
19 تعليقات
وفق الله جميع الدبلوماسيين الوطنيين المغاربة وتعاونهم وفي جميع المجالات مع أشقائنا وحكام دولة السودان الشقيقة وفقكم الله في جميع المجالات لصالح البلدين والشعبين الشقيقين ومع جميع الدول المحبة للتعاون والسلم مسيرة موفقة باذن الله..
المغرب يتعامل من خلال إتفاقيات ثنائية و لا يضع كل بيضه في سلة واحدة ..
اللهم وفق الملك محمد السادس لكل ما فيه الخير للبلاد و العباد والدبلوماسية المغربية..
الحمد لله على نعمة الأمن و الأمان الذي نعيشه في بلدنا ..
بفضل المغرب تجنبت اروبا العديد من المشاكل الامنية . ونتمنى من دولة السودان ان تستفيد من التجربة المغربية في القضاء والعدالة ..
اعترافات دولية على ان المغرب راكم عدة تجارب في المجال الأمني وتحقيق العدالة ، مزيدا من التألق والنجاح..
كل هدا التقدم بفضل النظرة الرشيدة السامية لصاحب الجلالة والدبلوماسية المغربية.
الله يدم علينا نعمتي الامن والامان فلولاهما لا يمكن للدول ان تسير وتتقدم الى الامن .
المغرب لديه دور محوري في افريقيا ..
النصر والتمكين لأمير المؤمنين بفضل قيادته الحكيمة في تحقيق آمن المغرب والسعي لامن باقي البلدان الأخرى..
النصر المبين انشاء الله والتوفيق على خطى اسالفه الميامين والتوفيق لتحقيق التنمية..
التعاون القضائي في مجال العدالة نتمنى من البلدين الاستفادة من خبرة كلا منها الاخر..
اللهم احفظ بلدنا المغرب واجعله مطمئنا واحفظ ملكنا وارضنا وشعبنا ..
يجب على النيابة أن تعقد يوما دراسيا على سلامة المال العام و سلامة المشارع العامة و سلامة الاشخاص…
على النيابة العامة ان تعيد النظر في البعض في بعض القوانين .سواء الجنحية او الجنائية منها ..
موفقين بإذن الله تعالى في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي خدمة المواطن..
اللهم وفق البلاد والعباد لما فيه من خير وفلاح وانصر امير المؤمنين في حماية شعبه ووطنه..
السودان دولة إسلامية تحتاج الى مزيدا من التجارب في الامن والعدالة والتخلص من التطرف والعصابات الإجرامية..
وفقكم الله واعانكم لما تجمع من علاقة بين البلدين منذ عقود طويلة ..