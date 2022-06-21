الداكي: “المغرب و السودان تربطهما علاقات تاريخية متينة ستتعزز في مجال العدالة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أجرى الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الإثنين، بالرباط، مباحثات مع النائب العام لجمهورية السودان، خليفة أحمد خليفة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، همت سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال القضاء.

و خلال هذا اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بتجويد منظومة العدالة.

وقدم رئيس النيابة العامة، خلال هذا اللقاء، لمحة موجزة عن النظام القضائي المغربي والمستجدات التي عرفها مجال إصلاح قطاع العدالة منذ إقرار دستور 2011.

كما استعرض الداكي، المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إنه جرى خلال هذا اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين المؤسستين، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة في السودان ورئاسة النيابة العامة في المملكة سنة 2018 ، مبرزا أن بنود المذكرة تروم تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.

و أبرز الداكي أن زيارة النائب العام السوداني، والوفد المرافق، تشكل مناسبة لتفعيل مذكرة التفاهم هاته، معربا عن أمله في استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين “اللذين تربطهما علاقات تاريخية متينة”.

من جانبه، قال النائب العام لجمهورية السودان، في تصريح مماثل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق الطبيعي بين البلدين في مجال القضاء، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال العدالة.

و يقوم النائب العام لجمهورية السودان، مرفوقا بوفد يضم مسؤولين بالنيابة العامة السودانية، بزيارة للمملكة تستمر إلى غاية 25 يونيو الجاري، لتوطيد التعاون بين البلدين في مجال القضاء.

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