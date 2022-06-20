الصورة تعبيرية

بحضور إسرائيلي.. المغرب والولايات المتحدة تطلقان “الأسد الأفريقي

2022-06-20 / 19:29
0
هبة بريس

أطلقت الولايات المتحدة والمغرب، الاثنين، تدريبات “الأسد الأفريقي 2022” التي تعد الأوسع من نوعها في القارة الأفريقية

و أشار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال بلخير الفاروق إلى “تضافر المقاربات” في مواجهة “التحديات الأمنية”، خلال افتتاح التدريبات في مدينة أكادير

ويتضمن برنامج “الأسد الإفريقي 2022” مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي. وتحتضنها مدينة القنيطرة، شمال الرباط، بالإضافة إلى عدة مواقع في الجنوب بينها منطقة المحبس عند الحدود مع الجزائر، بحسب ما أفادت القوات المسلحة الملكية في بيان.

وتعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا للمغرب في هذا النزاع حيث تعترف منذ أواخر العام 2020 بسيادته على الصحراء الغربية، في إطار اتفاق ثلاثي تضمن أيضا تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في التمريض والبناء.. إسرائيل تسعى لاستقطاب عمالة مغربية

في التمريض والبناء.. إسرائيل تسعى لاستقطاب عمالة مغربية

2022-06-20 / 19:08
Photo of تعيين ستة عشر قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة

تعيين ستة عشر قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة

2022-06-20 / 18:42
Photo of عنفوان مهزوز…الوكالات السياحية الجزائرية توقف التعامل مع إسبانيا

عنفوان مهزوز…الوكالات السياحية الجزائرية توقف التعامل مع إسبانيا

2022-06-20 / 18:36
Photo of بعد قرار موزعي الغاز.. التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة للتدخل و فتح حوار مع المهنيين

بعد قرار موزعي الغاز.. التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة للتدخل…

2022-06-20 / 16:45
Photo of الملك ل”الحجاج المغاربة”: “حج مبرور وسعي مشكور وجزاء موفور”

الملك ل”الحجاج المغاربة”: “حج مبرور وسعي مشكور وجزاء موفور”

2022-06-20 / 13:17
Photo of الملك: قارتنا الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية حقيقية

الملك: قارتنا الإفريقية في حاجة إلى صناعة استثمارية حقيقية

2022-06-20 / 11:48
Photo of أمانة “البيجيدي ” تستنكر تصريحات “بوعياش” وترفض المساس بنظام الارث

أمانة “البيجيدي ” تستنكر تصريحات “بوعياش” وترفض المساس بنظام…

2022-06-19 / 20:48
Photo of قيادي سابق ب”البوليساريو “يندد بفساد واستبداد الجبهة الانفصالية

قيادي سابق ب”البوليساريو “يندد بفساد واستبداد الجبهة الانفصالية

2022-06-19 / 19:56
Photo of أول زيارة للخارج منذ تنصيبها ..وزيرة الداخلية الاسرائيلية تحل غدا بالمغرب

أول زيارة للخارج منذ تنصيبها ..وزيرة الداخلية الاسرائيلية تحل…

2022-06-19 / 18:08
Photo of حزب الحصان يطرد هؤلاء من جميع هياكله وتنظيماته

حزب الحصان يطرد هؤلاء من جميع هياكله وتنظيماته

2022-06-19 / 14:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق