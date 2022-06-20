وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور المغرب اليوم

في التمريض والبناء.. إسرائيل تسعى لاستقطاب عمالة مغربية

2022-06-20 / 19:08
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هبة بريس _ الرباط

تزور وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيبليت شاكيد، المغرب، في رحلة رسمية تشهد توقيع عددا من الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن مكتبها، الأحد، من المتوقع أن تلتقي شاكيد بوزير الداخلية المغربي ووزير الخارجية ووزير التخطيط ووزير الاقتصاد ومسؤولين كبار آخرين.

وفقا للبيان، فإن شاكيد تخطط لتسهيل التعاون مع الرباط في جلب العمال الأجانب من المغرب إلى إسرائيل للعمل في مجالي البناء والتمريض.

وقال البيان “نحن على يقين من أن هذا التعاون مع المغاربة سيساعدنا على النهوض بسوق الإسكان وكذلك دعم السكان المسنين في إسرائيل”.

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