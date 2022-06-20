مع اقتراب العيد.. الكسابة يشتكون: “تزادت علينا حتال ألف درهم في الحولي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم تعد تفصلنا عن مناسبة عيد الأضحى سوى أيام قليلة و هو ما دفع عددا من المغاربة للبحث عن أضحية العيد الذي يأتي هذا العام في سياق خاص يتسم بضعف القدرة الشرائية من جهة و بغلاء المعيشة من جهة ثانية لأسباب عدة.

و في هذا الصدد، لوحظ أن أسعار بيع الأضاحي شهدت ارتفاعا مضطردا بالرغم من التطمينات الحكومية التي أفادت بأن أثمنة بيع الأكباش تظل نفسها تقريبا كالسنة الماضية.

و حسب ما أكده عدد من الكسابة، فأسعار البيع هذا العام شهدت زيادة مهمة و قد ترتفع أكثر مع توالي الأيام، معزين الأمر لتكاليف الإنتاج و غلاء العلف و قلة الأمطار التي جعلت مربي الأغنام يلجؤون للشعير و الذرة و العلف المركب.

و أوضح بعض الكسابة أن تكاليف الإنتاج الإجمالية زادت أحيانا بألف درهم عن المعتاد، و هو ما دفعهم لزيادة سعر البيع المقترح و الذي لم يتقبله عدد كبير من الزبائن بالرغم من أن أرباح الكسابة تقلصت ولو بالزيادة في سعر البيع.

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