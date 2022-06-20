مع اقتراب العيد.. الكسابة يشتكون: “تزادت علينا حتال ألف درهم في الحولي”

2022-06-20 / 13:56
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم تعد تفصلنا عن مناسبة عيد الأضحى سوى أيام قليلة و هو ما دفع عددا من المغاربة للبحث عن أضحية العيد الذي يأتي هذا العام في سياق خاص يتسم بضعف القدرة الشرائية من جهة و بغلاء المعيشة من جهة ثانية لأسباب عدة.

و في هذا الصدد، لوحظ أن أسعار بيع الأضاحي شهدت ارتفاعا مضطردا بالرغم من التطمينات الحكومية التي أفادت بأن أثمنة بيع الأكباش تظل نفسها تقريبا كالسنة الماضية.

و حسب ما أكده عدد من الكسابة، فأسعار البيع هذا العام شهدت زيادة مهمة و قد ترتفع أكثر مع توالي الأيام، معزين الأمر لتكاليف الإنتاج و غلاء العلف و قلة الأمطار التي جعلت مربي الأغنام يلجؤون للشعير و الذرة و العلف المركب.

و أوضح بعض الكسابة أن تكاليف الإنتاج الإجمالية زادت أحيانا بألف درهم عن المعتاد، و هو ما دفعهم لزيادة سعر البيع المقترح و الذي لم يتقبله عدد كبير من الزبائن بالرغم من أن أرباح الكسابة تقلصت ولو بالزيادة في سعر البيع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موزعو الغاز في المغرب يعلنون خوض إضراب عن العمل

موزعو الغاز في المغرب يعلنون خوض إضراب عن العمل

2022-06-20 / 15:45
Photo of عيد الأضحى.. العرض من الأغنام والماعز يغطي الطلب بكثير

عيد الأضحى.. العرض من الأغنام والماعز يغطي الطلب بكثير

2022-06-20 / 14:56
Photo of مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني تطلق برنامج المخيمات الصيفية

مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني تطلق برنامج المخيمات الصيفية

2022-06-20 / 14:27
Photo of أكادير: مهنيو “جيتسكي” يطالبون لجنة تفتيش مركزية لمديرية التجهيز

أكادير: مهنيو “جيتسكي” يطالبون لجنة تفتيش مركزية لمديرية التجهيز

2022-06-20 / 12:39
Photo of عيد الأضحى.. ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز

عيد الأضحى.. ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز

2022-06-20 / 11:59
Photo of عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي المصالح الخارجية بالدار البيضاء

عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي المصالح الخارجية بالدار البيضاء

2022-06-20 / 11:25
Photo of البيضاء.. اعتقال نيجيري متورط في تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر

البيضاء.. اعتقال نيجيري متورط في تنظيم الهجرة السرية والاتجار…

2022-06-20 / 11:15
Photo of هل ستشدد الدولة قيود كورونا خلال الصيف? البروفيسور الإبراهيمي يجيب

هل ستشدد الدولة قيود كورونا خلال الصيف? البروفيسور الإبراهيمي…

2022-06-20 / 10:31
Photo of عاصفة رعدية بإفران .. والسلطات تحصي حجم الخسائر

عاصفة رعدية بإفران .. والسلطات تحصي حجم الخسائر

2022-06-20 / 09:48
Photo of طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-20 / 09:09

‫4 تعليقات

  1. اش هاد التخربيق . الكساب تزادت عليه الف درهم وبنا انه هو اللي غادي يبيع إذن راه ربح الف درهم إذن علاش غادي يتشكى ؟؟؟؟
    راه المواطن اللي كيتشكى من ديك الف درهم لأنه هو اللي تزادت عليه

  2. منذ ان وعيت و الفلاح والكساب يبكي و يشكي بمناسبة وبغير مناسبة
    الذين يبيعون الاضاحي الان ليسوا كسابة بل اصحاب الشكارة اي شناقة وهم من يلهب السوق
    الكسابة باعوا اغنامهم جملة منذ ايام وهذا ما شاهدناه في الاسواق الاسبوعية بربوع المملكة .
    على المواطنين التازر والتضامن وذلك بالامتناع عن شراء الاضاحي غالية الثمن على الرغم من القدرة عليها

  3. لم يعد الانسان يصدق لا فلاح ولا كساب. . وماذا لو دفعت ثمنا جاءرا ومجحفا في الحاولي…ثم وجدته مسمنا بفضلات الدجاج…؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق