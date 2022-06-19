أمانة “البيجيدي ” تستنكر تصريحات “بوعياش” وترفض المساس بنظام الارث

هبة بريس - الرباط

انتقدت الأمانة العاة لحزب العدالة والتنمية،تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، أمينة بوعياش ، بخصوص نظام الارث الاسلامي ، مستنكرة ما قالت أنها مساعي جارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل.

واضافت أمانة البيجيدي في بيان توصلت “هبة بريس ، “أن إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء”.

وجاء في البيان “أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية، وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول..”

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