أضخم مناورة عسكرية قارية ..”الأسد الافريقي” تنطلق غدا الاثنين بمشاركة دول عدة

هبة بريس - الرباط

تنطلق غدا الاثنين 20 يونيو، مناورات “الأسد الإفريقي 2022” على الأراضي المغربية ، بتنظيم مشترك بين المغرب والولايات المتحدة.



ومن المقرر أن تشهد هذه النسخة التي تعد أضخم مناورة عسكرية بالقارة الافريقية، مشاركة 13 دولة، فالى جانب كل من المغرب والولايات المتحدة، ستشارك فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا والبرازيل وتونس والسنغال وتشاد وغانا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما تنضم حوالي 28 دولة بصفة مراقب عسكري من حوالي 30 دولة من إفريقيا والعالم.

مناورات الأسد الافريقي التي انطلقت منذ سنة 2007 ، تعد أكبر تدريب للقيادة الأميركية في إفريقيا (افريكوم) ، للمرة الثانية على التوالي، منطقة المحبس في المناطق الجنوبية المغربية بالإضافة إلى القنيطرة وأغادير وطانطان وتارودانت.

وتشمل هذه المناورات تدريبات على عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية، والتمرينات البرية والجوية والبحرية، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي) بالاضافة الى تطوير قابلية التشغيل البيني التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات الدول المشاركة والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار متعدد الجنسيات.

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