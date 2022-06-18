طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بكل من منطقة سوس والمناطق الواقعة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما تتوقع نزول بعض القطرات المطرية أو الزخات الرعدية فوق الأطلس والمناطق الغربية المجاورة والسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية.

وستهم سحب مدارية مصحوبة بزخات ورعد جنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن بعض القطرات المطرية المحلية بسهول المحيط الأطلسي الشمالية ، مع تكون كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محلية بالواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل الشمالية.

كما يرتقب تناثر غبار محلي بالجنوب و جنوب- شرق البلاد ، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الغربية للأطلس والريف، وما بين 27 و 32 درجة بالجنوب-الشرقي والمناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض أو بدون تغيير.

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