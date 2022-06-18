طقس
الصورة تعبيرية

طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

2022-06-18 / 09:15
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بكل من منطقة سوس والمناطق الواقعة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما تتوقع نزول بعض القطرات المطرية أو الزخات الرعدية فوق الأطلس والمناطق الغربية المجاورة والسفوح الجنوبية-الشرقية والمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية.

وستهم سحب مدارية مصحوبة بزخات ورعد جنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن بعض القطرات المطرية المحلية بسهول المحيط الأطلسي الشمالية ، مع تكون كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محلية بالواجهة المتوسطية وبالقرب من السواحل الشمالية.

كما يرتقب تناثر غبار محلي بالجنوب و جنوب- شرق البلاد ، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الغربية للأطلس والريف، وما بين 27 و 32 درجة بالجنوب-الشرقي والمناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض أو بدون تغيير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصدر من “لارام” يوضح سبب إلغاء حجوزات المغاربة القادمين من روسيا

مصدر من “لارام” يوضح سبب إلغاء حجوزات المغاربة القادمين…

2022-06-18 / 15:17
Photo of ميناء الحسيمة.. انطلاق عملية “مرحبا 2022 ” في ظروف جيدة

ميناء الحسيمة.. انطلاق عملية “مرحبا 2022 ” في ظروف…

2022-06-18 / 14:35
Photo of بعدما كان محددا في 1.20 درهما.. فيدرالية المخابز تعلن تحرير الأسعار

بعدما كان محددا في 1.20 درهما.. فيدرالية المخابز تعلن…

2022-06-18 / 14:25
Photo of طاطا: انطلاق القافلة الجهوية للتحسيس و التشخيص الطبي حول الإعاقة

طاطا: انطلاق القافلة الجهوية للتحسيس و التشخيص الطبي حول…

2022-06-18 / 13:57
Photo of أكادير : المدون الفايسبوكي ” طاوجني” محاصر بستة أسئلة أمام القضاء بعد تشهير بمستثمر

أكادير : المدون الفايسبوكي ” طاوجني” محاصر بستة أسئلة…

2022-06-18 / 13:07
Photo of التزويد بالماء الصالح للشرب.. الحافظي يعبئ المسؤولين الميدانيين لONEE

التزويد بالماء الصالح للشرب.. الحافظي يعبئ المسؤولين الميدانيين لONEE

2022-06-18 / 11:47
Photo of إيقاف 6 أشخاص بتهمة ترويج أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

إيقاف 6 أشخاص بتهمة ترويج أجهزة تستعمل في الغش…

2022-06-18 / 09:30
Photo of أفريقيان يعرضان عاملة بمكتبة بالجديدة للاحتيال والسرقة

أفريقيان يعرضان عاملة بمكتبة بالجديدة للاحتيال والسرقة

2022-06-17 / 23:49
Photo of وزارة الفلاحة: أسعار المواشي بالأسواق في نفس مستويات الموسم الماضي

وزارة الفلاحة: أسعار المواشي بالأسواق في نفس مستويات الموسم…

2022-06-17 / 23:34
Photo of وزير الصحة يطلق قافلة طبية بكلميم

وزير الصحة يطلق قافلة طبية بكلميم

2022-06-17 / 22:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق