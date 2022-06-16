الحكومة: غرس 8 أصناف من “الصبار” مقاومة للحشرة القرمزية

2022-06-16 / 14:50
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هبة بريس - لبنى ابروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحشرة القرمزية قضت على مساحات مهمة من نبتة الصبار وإنتاج “الهندية”.

وذكر بايتاس في كلمته في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط أنه ” باستثناء المجهود الذي قام به بعض الفلاحة بمساعدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للحفاظ على بعض أشجار نبتة الصبار، فقد تضررت عدد من المناطق بهذه الحشرة”، مشيرا الى أن “ارتفاع درجة الحرارة شجع على تكاثرها بمجموعة من المناطق”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الفلاحة عملت على إنتاج أصناف جديدة لمقاومة هذه الحشرة، حيث تم الوصول ل 8 أصناف تم غرسها بعدد من المناطق، لافتا إلى أنه “المنتوج الوطني سيعود كالسابق خلال السنوات القليلة المقبلة”.

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