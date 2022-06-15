العثور على رضيع حديث الولادة بشاطئ سلا
هبة بريس - سلا
عثر مواطنون عشية أمس الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة جثة هامدة بجانب شاطئ سلا.
وحسب شهود عيان، فقد تم العثور على الرضيع ملفوف في ثوب بين الصخور بشاطئ سلا.
وبادر المواطنون الى الاتصال بالسلطات المحلية والمصالح الأمنية الذي انتقلوا على عجل إلى عين المكان لنقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.
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19 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل ..
نتائج الزنا التي حرم المولى عز و جل وكثرة الفساد.، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم..
الحيوان يعطف على أولاده و يحميهم و البشر يرمون بفلذات أكبادهم في الشوارع حسبنا الله و نعم الوكيل الذنب ليس ذنب الأم فقط بل الأب كذالك مثلما أنجباه كانا عليهما تحمل المسؤولية اتجاه هاذا الرضيع الضعيف.
لاحولا ولا قوة إلا بالله.إلى أين نحن ذاهبون بهذه القساوة ايها المسلمون اتقوا الله..
قال تعالى :{ولَا تَقْرَبُو الزِّنا إنه كَان فاحِشَةً وَساء سبيلَا }. يجب للتدبر والتمعن في هذه الآية..
حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نتائج الزينة والعلاقات المحرمة..
اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يارب اهدينا جميعا اليك .
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استر عورات بنات ونساء المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل..
لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل..
كثرة الزنى والعلاقات غير شرعية والمنكرات والفساد حتى النساء المتزوجات يمارسن الرذيلة مع غير ازواجهن …
ما ذنب هذا الرضيع الذي تخلى عنه والديه ..
هد الكوارث التي تقع سببها التربية والوالدين المسؤولية الاولى. عندهم نصيب في هذا الاجرام ..
لهذا السبب تراجع الزواج في صفوف الشباب وذالك الانحلال الاخلاقي وسوء التربية والرعد الديني..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اهدينا يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كثرة المعاصي والذنب الزنى و..
سلا عاصمة الإجرام وانعدم الإنسانية انكم قوم تجهلون ولا حول ولا قوة الا بالله عليكم..
انعدام الرحمة والرأفة في قلوب الامهات اللتي يفعلن مثل هذا الاجرام .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل..