الصورة تعبيرية

العثور على رضيع حديث الولادة بشاطئ سلا

2022-06-15 / 09:40
19
هبة بريس - سلا

عثر مواطنون عشية أمس الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة جثة هامدة بجانب شاطئ سلا.

وحسب شهود عيان، فقد تم العثور على الرضيع ملفوف في ثوب بين الصخور بشاطئ سلا.

وبادر المواطنون الى الاتصال بالسلطات المحلية والمصالح الأمنية الذي انتقلوا على عجل إلى عين المكان لنقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حرب الطرق.. 10 قتلى و2408 جريحا خلال أسبوع

حرب الطرق.. 10 قتلى و2408 جريحا خلال أسبوع

2022-06-15 / 10:44
Photo of طنجة.. شخص متهور يستولي على سيارة إسعاف ويتعرض لحادث

طنجة.. شخص متهور يستولي على سيارة إسعاف ويتعرض لحادث

2022-06-14 / 13:05
Photo of طنجة.. توقيف مروجي أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات

طنجة.. توقيف مروجي أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في…

2022-06-13 / 21:01
Photo of أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

أكادير.. تمثال يقتل طفلا أثناء لعبه بالكورنيش

2022-06-13 / 18:09
Photo of ثلاثة أشقاء يرتكبون بإقليم الجديدة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد

ثلاثة أشقاء يرتكبون بإقليم الجديدة جريمة قتل مع سبق…

2022-06-13 / 11:24
Photo of إصابة العشرات في حادث قطار بمقاطعة تاراغونا الإسبانية

إصابة العشرات في حادث قطار بمقاطعة تاراغونا الإسبانية

2022-06-13 / 09:54
Photo of بعد تخريب عدد من السيارات.. سكان الحي المحمدي يطالبون بتعزيز الأمن بالمنطقة

بعد تخريب عدد من السيارات.. سكان الحي المحمدي يطالبون…

2022-06-13 / 09:35
Photo of مصرع شخص في حادث سير بالطريق السيار تازة / واد أمليل

مصرع شخص في حادث سير بالطريق السيار تازة /…

2022-06-12 / 11:58
Photo of مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

مكناس.. وفاة سائح أجنبي بوليلي يستنفر الأجهزة

2022-06-12 / 11:04
Photo of جريمة بشعة تهز الجديدة.. 3 أشقاء يقتلون شابا والدرك يوقف الجناة

جريمة بشعة تهز الجديدة.. 3 أشقاء يقتلون شابا والدرك…

2022-06-10 / 13:49

‫19 تعليقات

  2. نتائج الزنا التي حرم المولى عز و جل وكثرة الفساد.، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  3. الحيوان يعطف على أولاده و يحميهم و البشر يرمون بفلذات أكبادهم في الشوارع حسبنا الله و نعم الوكيل الذنب ليس ذنب الأم فقط بل الأب كذالك مثلما أنجباه كانا عليهما تحمل المسؤولية اتجاه هاذا الرضيع الضعيف.

  4. لاحولا ولا قوة إلا بالله.إلى أين نحن ذاهبون بهذه القساوة ايها المسلمون اتقوا الله..

  5. قال تعالى :{ولَا تَقْرَبُو الزِّنا إنه كَان فاحِشَةً وَساء سبيلَا }. يجب للتدبر والتمعن في هذه الآية..

  6. حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نتائج الزينة والعلاقات المحرمة..

  7. اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يارب اهدينا جميعا اليك .

  8. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استر عورات بنات ونساء المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل..

  10. كثرة الزنى والعلاقات غير شرعية والمنكرات والفساد حتى النساء المتزوجات يمارسن الرذيلة مع غير ازواجهن …

  12. هد الكوارث التي تقع سببها التربية والوالدين المسؤولية الاولى. عندهم نصيب في هذا الاجرام ..

  13. لهذا السبب تراجع الزواج في صفوف الشباب وذالك الانحلال الاخلاقي وسوء التربية والرعد الديني..

  17. سلا عاصمة الإجرام وانعدم الإنسانية انكم قوم تجهلون ولا حول ولا قوة الا بالله عليكم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق