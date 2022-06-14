للمرة الثانية.. رئيس الوزراء الكندي يعلن إصابته بكورونا

2022-06-14 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إصابته بفيروس كورونا، الاثنين، للمرة الثانية خلال فترة الجائحة.

وجاءت إصابة ترودو بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة الأميركيتين بلوس أنجلوس.

وأكد ترودو، الذي كان قد أصيب بكورونا في يناير الماضي، أنه بصحة جيدة بعد الإصابة، مشددا على أهمية الحصول على اللقاح.

وقال ترودو على تويتر: “جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية. سوف اتبع إرشادات الصحة العامة وأعزل نفسي (…) أشعر أني بخير”.

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