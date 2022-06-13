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مخيمات تندوف

البوليساريو.. الساعة الأخيرة

2022-06-13 / 15:05
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هبة بريس _ الرباط

بعد توالي الهزام السياسية والديبلوماسية للجزائر واستحالة خروجها من دائرة الضيق فطنت ” البوليساريو ” انها تمسكت بصنيعة هشة لا يمكن التكهن بمستقبلها الغامض اصلا

وقالت مصادر جيدة الإطلاع إن صراعا داخليا نشب وسط جبهة البوليساريو يفسر ان الاخيرة تعاني التفكك، وبالتالي بوادر الاندثار

وأكدت ذات المصادر ان قيادة البوليساريو بدأت تشك في امكانيات الجزائر وهو الأمر الذي جعل عناصرها المؤسسة لم تجتمع على كلام واحد او على هدف موحد بوضوح

وقالت نفس المصادر ان عصابة البوليساريو تأكدت انها تفتقر لمقومات إنشاء قرار موحد بفعل عدم جاهزية الجزائر للعب دور ايجابي يخدم طرح الانفصال.

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