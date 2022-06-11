خاليلوزيتش يستدعي نجم الوداد يحيى جبران للمنتخب الوطني

هبة بريس

وجه وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ، الدعوة إلى يحيى جبران لاعب خط وسط فريق الوداد الرياضي، للانضمام للتجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية إستعدادا للمباراة التي ستجمعها بعد غد الإثنين بالمنتخب الليبيري.

وستجرى هذه المباراة بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بداية من الساعة الثامنة مساء، برسم الجولة الثانية عن المجموعة 11 من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار 2023.

يذكر أن المنتخب المغربي كان قد إستهل مشواره في التصفيات ،بتحقيق الفوز على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لواحد ،في المباراة التي جمعت بينهما ،أول أمس الخميس ، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0