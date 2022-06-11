بعد إعلان الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا… الجزائر ترد
هبة بريس - وكالات
ردت الجزائر، على موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أكد استعداده لدعم إسبانيا، بغض النظر عن مراعاة موقف الجزائر.
وأعربت الجزائر، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي “المتسرع” بشأن الأزمة مع إسبانيا.
وجاء الرد الجزائري عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت البعثة عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في إصدار موقفها.
وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنها إن المفوضية الأوروبية “ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية”.
وتابع المصدر مؤكدا أن “إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
ونوه المصدر، بحسب موقع “الشروق” الجزائري، إلى أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد عن الالتزام بعقودها الغازية مع إسبانيا.
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18 تعليقات
دولة تخاف ولا تستحيي. عندما لم تستطع دولة الكبرانات مواصلة سياسة الأنف العالي فلماذا تحرك ذيلها للاتحاد الاوروبي عندما أحست بالضغط؟!!
حكام الجزائر وبسياستهم الغبية كالعادة ظنوا أنهم يستطيعون ان يضغطوا على الاسبان كما فعل المغرب سابقا لحثهم على تغير سياستهم لكن نسوا أنهم ليسوا بقوة واهمية بلد استراتيجي كالمغرب.الجزائر ليست بنفس اهمية المملكة بالنسبة لإسبانيا لذلك أتوقع أن تعاقب الحكومة الاسبانية الجزائر بشدة الشيء الذي سيدفع رئيس الجزائر نحو التراجع والاعتذار للجارة الشمالية..
أعتقد أن الجزائر يجب أن تعترف بمغربية سبتة و مليلية ردا على قرار اسبانيا الاعتراف بمغربية الصحراء وذالك ان اسبانيا مدت الغاز الجزائري للمغرب.
لن ننسى ابدا واقعة جزيرة ليلى التي كادت تنتهي بحرب بين المغرب وإسبانيا كل الدول العربية وقفت وتضامنت مع المغرب الا الجزاءر وقعت صداقة وحسن جوار مع اسبانيا ودعمتها ضد المغرب.سبحان الله كما تدين تدان..《.وما كان ربك نسيا》 صدق الله العظيم
الاعلام الاسباني يشن حملة كبيرة على سانشيز بما اسماه بالخطا الاستراتيجي الجسيم ل سانشيز و عدم حساب العواقب جيدا مع الجزائر و ايضا تحت شك كبير في ان الاتحاد الاوربي سيكون له دعم او يستطيع فعل اي شيئ و يضع خريطة الصحراء الغربية بالحدود المتعارف عليها دوليا الغير تابعة للمغرب خوف كبير لدى الاسبان من ازمة كبيرة ستعصف بهم جراء رد الفعل الجزائري..
الجزائر أصبحت أضحوكة العالم بعد أن عقدة صفقات الغاز بين إسبانيا وإيطاليا بثمن بخس وابرم عقد فيه عشرات سنوات و لا يجوز للجزائر التراجع في هذه المدة مقابل الصحراء الغربية المغربية…
الغاز النيجيري المغربي هو الضربة القاضية للجزائر على أن المغرب الان اصبح قوة صناعي في شمال افريقيا ويشتري منضومة السلاح قوية لان الجزائر عند سقوطها ستعلن الحرب..
لا ولن تستطيع قطع الغاز لان لديها عقود طويلة الامد وسيكلفها مال قارون وعقوبات دولية ..
لن تستطيع الجزائر قطع الغاز على اسبانيا ولو فعلت ستواجه اوروبا كاملة ولطبقت عليها عقوبات وغرامات..
اسبانيا كانت تعرف بان الجزائر يحكمها العسكريين التافهين لهذا اسست هي والمغرب مشروع انابيب الغاز من نيجيريا حتى لا تقع في ازمه مع دوله يحكمها العسكر وليس السياسيين والرئيس..
اسبانيا لها بدائل عديدة و الجزائر ستستلزم بالعقود رغما على انفها الدي كسرته اسبانيا و المفوضية الاوروبية مما جعل دويلة الجزائر تتراجع و تكذب حينما تقول ان الجميع تسرع و لم يفهم قراراتها ..
لا تستطيع الجزائر قطع الغاز لأنها لن تواجه اسبانيا وحدها ولكن ستكون في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي لما لها من عقد يجمعها به..
الجزائر نفذت كل أوراقها فقط بقيت لها ورقة واحدة وهي الحرب وهذا هو المشكل الذي لا أنصحه بها لانه سيكون قبرا لها..
إسبانيا تعاملها مع الجزائر كان لضمان الغاز بثمن أقل من ثمن السوق لضمان موقف مساند للجبهة الوهمية. وإشغال الشعب الجزائري الذي يرى أن ملايير دولارات صرفت على قضية ليست لهم علاقة بها بالنظر إلى المشاكل الداخلية الكثيرة التي يعاني منها الشعب..
المغرب يكون صداقات وتحالفات جديدة والجزائر تقطع العلاقات مع العالم والسبب حلم الوصول الى المحيط الأطلسي عن طريق مرتزقة البوليساريو ..
الجزائر كانت تظن ان اروبا ستقبل على حماقاتهم كما قبلها المغرب ليس خوفا ولكن للدفاع عن مصالحه ووحدته الترابية والجوار أرادوا ان يقلدو المغرب في تعامله مع اسبانيا ولكن كان العكس في انتظارهم من اول يوم..
الجزائر أصبحت أضحوكة بسبب حكامها العجزة .
ما يهم إسبانيا هو الغاز الجزائري الذي حصلت عليه هي تعرف جيدا أنها تتعامل مع نظام عسكري ديكتاتوري متسلط لا مستقبل له اقتصاده مبني على بيع المحروقات فقط..