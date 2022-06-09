إيطاليا.. وفاة رضيع مغربي غرقا في حوض الاستحمام

2022-06-09 / 09:23
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عبد اللطيف الباز/ ميلانُـو

اهتزت أسرة مغربية بميلانو مساء أمس الأربعاء إثر وفاة رضيعها غرقا في حوض الاستحمام الشيء الذي هزّ أرضية الجالية المغربية وحرّك بعض المنابر الإعلامية المتحسسة من تواجد المهاجرين والتي تتحين عادة الفرص السانحة لتخدش كرامة المسلمين وتنفخ في نار الحقد والكراهية لتعبئ الرأي العام ضدهم وتطرح أجندتها المعروفة التي لا تخدم أصلا الجالية العربية والإسلامية.

ووفق مصادر الجريدة، فالرضيع المسمى قيد حياته مروان، الذي لم يتجاوز شهره الثامن مات غرقا في حوض الاستحمام المتواجد في حمام البيت بعدما تركته والدته رفقة شقيقه الذي بدوره لم يتجاوز ربيعه الثالث، وذهبت الأم لإحضار بعض الألعاب لهما، و بعد إنعاش مطول تم نقله إلى الوحدة الطبية في حالة حرجة بواسطة مروحية صوب مستشفى بيرغامو حيت تم تخديره وإنعاشه طوال فترة مكوثه في المستشفى لكن لسوء الحظ لم ينفع معه علاج ،وكانت عناصر التشخيص العلمي و التقني قد باشرت عملها، بتمشيط مكان العثور على الرضيع، وآخدة صور للضحية، وأنجزت محضر معاينة، في إنتظار ظهور نتائج .وتم الاحتفاظ بجثة الرضيع في مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح، من أجل الكشف عن سبب وطبيعة الوفاة.

وقد فتحت المصالح القضائية المعنية، تحقيقا عاجلا حول ملابسات الواقعة، بتعليمات مباشرة من المدعي العام .
وسادت حالة من الحزن والأسى في أعقاب انتشار النبأ المفجع بين أوساط الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا ويبقى هذا الأمر يثير العديد من الاستفهامات

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