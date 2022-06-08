أكادير : إعتقال ستيني قام بالتغرير بقاصر لهتك عرضه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير ، أمس الثلاثاء 7 يونيو الجاري، من تقديم شخص في عقده السادس، على الوكيل العام للملك، بعد إقدامه على التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضه.

وفي تفاصيل الجريمة البشعة، فإن الستيني، أقدم على التغرير بطفل 12 سنة، واستدراجه، حيث قام بمحاولة اغتصابه .

وتقدمت عائلة الضحية بشكاية في أحد مركز الشرطة بالمدينة معززة بشريط فيديو إلتقطه الطفل بهاتفه بعد محاولة الستيني إستدراجه من أجل إغتصابه، وهو دليل مادي قاد الشرطة لإيقافه .

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