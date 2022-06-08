حكيمي الأول عربيا ضمن قائمة أغلى 100 لاعب كرة قدم

هبة بريس

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، قائمة أغلى 100 لاعب كرة قدم في العالم في الوقت الراهن، من بينهم نجمان عربيان.

وحل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أولا، وجدد اللاعب البالغ 23 عاما، مع سان جيرمان لثلاث سنوات قادمة، ورفض فكرة الانتقال إلى ريال مدريد، بعد أن قدم موسما رائعا مع النادي الفرنسي، حيث أحرز 39 هدفا وصنع 26 أخرى خلال 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.

وتصدر على المستوى العربي، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، حيث جاء الظهير والجناح الأيمن البالغ 23 عاما في المركز الـ36 بقيمة 75.2 مليون يورو.

ولم تتضمن قائمة 100 الأغلى سوى 4 لاعبين ممن تجاوزوا سن الـ30، هم المصري محمد صلاح والبلجيكيان كيفن دي بروين وتيبو كورتوا والبرازيلي كارلوس كاسيميرو.

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