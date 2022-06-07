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صحيفة : سانشيز سيكشف غدا تفاصيل الاتفاق مع المغرب

2022-06-07 / 20:12
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هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة اسبانية إن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، سيكشف غدا تفاصيل الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية الذي أدى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، .

وكشفت ABC الاسبانية ان سانشيز سيحل غدا الأربعاء بالبرلمان الإسباني، من أجل الرد على أسئلة أحزاب المعارضة، حول الاتفاق الذي يجمع مدريد بالرباط،.

وقالت الصحيفة المذكورة، إنه بالرغم من الشروحات التي قدمتها الحكومة الإسبانية بشأن الاتفاق مع المغرب، إلا أنها شروحات لم تُقنع الجميع، وترى العديد من الأطراف السياسية في إسبانيا أن هناك تفاصيل لم يتم الكشف عنها.

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