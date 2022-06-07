اخنوش يترأس اجتماعا وزاريا حول الحماية الاجتماعية

هبة بريس _ الرباط

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 07 يونيو 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، النادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

وبعد استحضار التعليمات السامية للملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، أكد السيد رئيس الحكومة بأن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية لتكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كما أراده الملك محمد السادس

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